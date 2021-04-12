Жодна установа не зможе вимагати паперову довідку вже...

Это Вопрос с большой буквы. Но я думаю, государственный мозг работает по-особому и это явление интернациональное. Как не вспомнить сайт департамента труда моего штата который работает с 8 до 5, а на ночь выключается т.к. все ушли домой.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:57
Это Вопрос с большой буквы. Но я думаю, государственный мозг работает по-особому и это явление интернациональное. Как не вспомнить сайт департамента труда моего штата который работает с 8 до 5, а на ночь выключается т.к. все ушли домой.
Додано: Чет 24 чер, 2021 09:42
Одно время так работал интернет-клиент-банк в ОТП. Не буквально выключался, а просто переставал делать расчёты и показывать операции - мне в поддержке именно так и сказали когда я спросил их где же застряло моё пополнеие депозита - компьютер выключен
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|