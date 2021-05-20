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Мінфін допускає оптимізацію
видатків у разі негативного...

Мінфін допускає оптимізацію видатків у разі негативного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:03

Мінфін допускає оптимізацію видатків у разі негативного...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді націлені на співпрацю з МВФ в рамках чинної програми, за якою Україна ще може отримати 2,9 млрд дол., за негативного розвитку подій будуть реагувати, заразом і шляхом оптимізації видатків.

Дивися повний текст Мінфін допускає оптимізацію видатків у разі негативного розвитку подій з МВФ.
R2
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