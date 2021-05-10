RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові правила дозволяють відкривати
рахунки для роботи на...

Нові правила дозволяють відкривати рахунки для роботи на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 06:59

Нові правила дозволяють відкривати рахунки для роботи на...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в інтерв'ю порталу «Мінфін» розповів про необхідність діджиталізації послуг на фондовому ринку.

Дивися повний текст Нові правила дозволяють відкривати рахунки для роботи на фондовому ринку онлайн — глава НКЦПФР.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94215
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 06:59

Ого через пару тысячилетий они узнали что есть интернет. Странно что члены этой рады имели время на голосование в перерывах между охотой на мамонтов и выбиванием рисунков на стене пещеры.
kravzovandr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 28.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які будівельні роботи можна без дозволу проводити на...
R2 » Суб 19 чер, 2021 22:10
2 765
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 чер, 2021 15:34
viktacoop
У Мінцифри розповіли про нові подробиці щодо...
R2 » П'ят 18 чер, 2021 13:54
1 154
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 13:54
regantan
У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 10 тра, 2021 10:08
34 3372
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 16:26
otg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.