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Нові правила дозволяють відкривати рахунки для роботи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 чер, 2021 06:59
Пропонуємо до обговорення:
Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в інтерв'ю порталу «Мінфін» розповів про необхідність діджиталізації послуг на фондовому ринку.
Дивися повний текст Нові правила дозволяють відкривати рахунки для роботи на фондовому ринку онлайн — глава НКЦПФР
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Додано: Чет 24 чер, 2021 06:59
Ого через пару тысячилетий они узнали что есть интернет. Странно что члены этой рады имели время на голосование в перерывах между охотой на мамонтов и выбиванием рисунков на стене пещеры.
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kravzovandr
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otg