Міністр аграрної політики Роман Лещенко радить українським громадянам не продавати свою землю.
Дивися повний текст Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати землю.
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Додано: Пон 28 чер, 2021 09:04
Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати землю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати землю.
Додано: Пон 28 чер, 2021 09:05
допуск иностранцев только через всеукраинский референдум - так называемых грантоедов можно считать иностранцами?
Додано: Пон 28 чер, 2021 09:45
Re: Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати зем
А если нет земли в собственности, вообще никакой, что тогда делать?
Додано: Пон 28 чер, 2021 18:19
Re: Глава Мінагрополітики порадив українцям не продавати зем
Додано: Пон 28 чер, 2021 18:34
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