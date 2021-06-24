Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

Додано: Пон 05 лип, 2021 10:05

vitaliy_berdinskikh написав: Вообще то во всех цивилизованных странах как раз наоборот.

Включая США где ты якобы ездил по платным автострадам. Вообще то во всех цивилизованных странах как раз наоборот.Включая США где ты якобы ездил по платным автострадам.

Нет. В США ты можешь ездить бесплатно, но если хочешь объехать пробки в час пик, то можешь объехать по частной платной дороге.Многие сразу берут транспондер - вешают на лобовое стекло и вьезжают/выезжают без остановки на пропускном пункте. Так удобнее на работу ездить, т.к. в часы пик по бесплатным дорогам ехать дольше и экономия времени с лихвой компенсирует стоимость проезда по платной дороге.Если транспондера нет, то нужно останавливаться платить чуваку в будке.Платные дороги по сути дублируют бесплатные. Платная дорога - это комфорт и экономия времени, для тех кто может себе это позволить. Бесплатная - для экономных, но не гарантирует что ты не застрянешь в пробке в час пик. Было бы абсурдно, если бы было наоборот.Кстати бесплатные в США не сильно хуже, просто в час пик по ней может на час больше на дорогу уйти.