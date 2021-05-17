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Останні три місяці колектори
діють за принципом «вибити...

Останні три місяці колектори діють за принципом «вибити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 02:36

Останні три місяці колектори діють за принципом «вибити...

Пропонуємо до обговорення:
Уже рік український ринок мікрокредитування живе із новим регулятором у вигляді Нацбанку та пристосовується до усіх інших вимог так званого Закону "про спліт".

Дивися повний текст Останні три місяці колектори діють за принципом «вибити все зі всіх» — експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 02:36

Конченые твари которые довели людей до ручки. Хочешь кредит дай залог все, простая схема, потребительский смотрите по оф доходу, но нет, нужно больше выбить бабок га тупости людей, надеюсь с этими бабками и сгниете
dssweety1997
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 07:42

У меня было такое. Купил лайфовскую карточку, через неделю начались назвоны из райффайзена по-моему. Знаете ли вы какую-то бабу, угрожали и тд. Потом одна проговорилась что у нее кредит просрочен несколько лет. Короче она взяла кредит и карточку выбросила, через пол года лайф перевыпустил карточку с тем же номером. Довели до того что выбросил карту
addamz_test
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