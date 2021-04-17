Відкрити депозитний рахунок можна з фізичною поставкою металу або без неї.
Дивися повний текст Чи гарантуються державою вклади у банківських металах.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 10:20
Чи гарантуються державою вклади у банківських металах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи гарантуються державою вклади у банківських металах.
Додано: Чет 08 лип, 2021 10:20
Вклад в фиизческом золоте под 1% в год без гарантии возврата? Интересно посмотреть на вкладчика :)
Додано: Чет 08 лип, 2021 12:19
3%-7% это достижение офицера?
делай 0.5% в день и капитализируй, это будет 200%-440% годовых.
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