Міністерство оборони США скасовує контракт на 10 мільярдів доларів, укладений з компанією Microsoft. Йдеться про проект зі створення хмарної системи під назвою Jedi.
Дивися повний текст Пентагон розірвав контракт з Microsoft на $10 мільярдів.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:04
Пентагон розірвав контракт з Microsoft на $10 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пентагон розірвав контракт з Microsoft на $10 мільярдів.
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:04
..интересно с фин.стороны такого бек-ап )): расторжение контракта по идее влечет выплату компенсаций в пользу стороны-подрядчика "за упущенную выгоду.." и т.п.. ?? скок обломилось Гейтсу "за здорово живешь" ввиду таких капризов военных ??...
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