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Як співпрацюватимуть виконавці
та банки щодо арешту...

Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:29

Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту...

Пропонуємо до обговорення:
Банки повинні надавати інформацію про реквізити рахунків боржника та про суму коштів на них.

Дивися повний текст Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту рахунків боржників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:30

А с Ахметова тоже так снимать будут?
golllmax
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 23:08

Нет с него не будут. А вот исполнители за определенное вознаграждение будут "торговать" личными данными. У них то ответственности никакой
Исследователь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 23:12

Вот теперь не понимаю. Зачем государству содержать такую армию исполнителей. Сокращать их пора. А то за нажатие двух кнопочек в автоматизированной системе им зарплату платить надо. Расточительно как то для государства. Куда Президент смотрит.
Исследователь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 23:26

Re: Як співпрацюватимуть виконавці та банки щодо арешту...

  Исследователь написав:Нет с него не будут. А вот исполнители за определенное вознаграждение будут "торговать" личным


і рижого будуть
на всіх управа знайдеться
greenozon
 
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