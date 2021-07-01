З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів.
Дивися повний текст Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:25
Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися.
Додано: Чет 08 лип, 2021 23:13
Re: Доплати до пенсій по інвалідності збільшилися
Плевок в лицо ... при росте 40-50% тарифы ЖКХ...
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