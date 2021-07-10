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Сонячні електростанції
зобов'яжуть встановити на всіх...

Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:45

Цитрин
Порівнювати "чувака з Австралії" і атомну станцію це круто! :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:16

  Ukrainian написав:
  Цитрин написав:Реальная-же цена атомного электричества от 15 до 57 копеек остальное просто спекулятивный навар прокладок и налоги государства.

Це якщо АЕС є. А що робити коли потрібно будувати нову АЄС ? Де взяти 6-9 млрд дол на таке будівництво? І скільки буде коштувати електроенергія якщо ці гроші туди додати?

а завод для изготовления кристалов солнечних батарей и утилизациистроить не надо ?
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:06

Re: Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...

  andrijk777 написав:Порівнювати "чувака з Австралії" і атомну станцію це круто!


"Цеплять" промышленную батарею в австралийских степях, которая аккумулирует выработку более-менее стабильно (по сравнению с фотовольтикой) генерирующих ветряков, к панелям на крышах столичных домов тоже :)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:56

Гениально, не финансовый форум, а какой-то цирк с конями. у одного электроэнергия с АЭС по 15 копеек за киловатт час, у другого какая-то утилизация завода по производству панелей

ну ок, посмотрите стоимость постройки АЭС и пересчитайте на выработку. и стоимость эксплуатации ее — с обучением атомщиков в универсах за госсчет, зарплаты, всякие доплаты, топливо, электричество на собственные нужды, модернизации и прочие расходы. да у вас электричество выйдет дороже угля и газа. и зависимость от монополиста поставщика топлива. не даром эти атомники нигде и не строят особо, слишком велики политические риски и сомнительная окупаемость. с такой экономикой проще закупать в России сразу электричество и не морочить голову.
солнечные панели состоят из металла, стекла и кремния, и практически на 100% легко перерабатываются вторично. для обслуживания сэс требуется три с половиной инженера и 4 сторожа. топливо не надо вообще.
вопрос хранения электричества остался, но со временем его решат, или водород будут получать, или ГАЭС строить
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 16:47

  smdtranz написав:требуется три с половиной инженера и 4 сторожа


Забыли про ночных/зимних крутильщиков педалей :) Вот когда решат вопрос накопления и хранения (не сутки, а месяцы), тогда и посмотрим.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:40

  smdtranz написав:цирк с конями. у одного электроэнергия с АЭС по 15 копеек за киловатт час


Ну вообщето то для примера давал ссылку с официальным отчетом Гарпока "ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОБСЯГІВ ТА ВАРТОСТІ КУПЛЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ ЗА ТРАВЕНЬ 2021 РОКУ.

Там черным по белому приведены цифры - за май 2021 у ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» закуплено 3209546,707 МВтч, за что заплачено 481432,01 тис. грн.

Если калькулятором владеете, можете проверить поделив уплаченную сумму на объем купленного электричества АЭС:

481432010 грн / 3209546707 кВтч = 0.15 грн/кВтч

Несложно, правда? И цена совпадает 15 коп/кВтч. Не так-ли?

Так что претензии про цирк оставьте при себе... :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:37

Re: Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...

  alter написав:Так же глупо выглядят заявления о том, что атомная энергетика чуть ли не экологически чиста. Расскажите это тем, кто ликвидировал чернобыльскую катастрофу,
Вы не пробовали посчитать сколько людей померло от радиоактивных выбросов пыли и золы с ТЭС? Да если не в курсе отбросы и пыль ТЭС весьма радиоактивны.. и это не аварийная ситуация а повседневная работа ТЭС..
Энергия СЭС/ВЭС плоха еще и тем что она не стабильна..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:06

Re: Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...

  andrijk777 написав:Цитрин
Я вам дав пруфи(факти), а
ну они не по теме...там написано- ВЫРАБОТКА--- вы вообще осознаете что генерация СЭС НЕ СТАБИЛЬНА? То есть нужно ее еще ..ХРАНИТЬ.. ночью например.. а это уже + к стоимости... очень большой + А вот АЭС работает как днем так и ночью, может для вас откровение но после 6 вечера АЭС до утра не выключают)). И если посчитать стоимость ПРОИЗВОДСТВА + ХРАНЕНИЯ энергии СЭС то она очень дорогая выйдет... Кроме того почему то забыли что АЭС вырабатывает не только электроэнергию но и ТЕПЛОВУЮ... СЭС может поселок обеспечить зимой отоплением ? Нет а АЭС может.. Ну про рынок изотопов вы точно не слышали.. хотя тот же рентген наверно делали не раз)).. СЭС их не вырабатывает а реактор АЭС вырабатывает... и стоят они миллионы..тот же тритий который можно улавливать из реактора без особого геммороя стоит более 30 000 долларов/ГРАММ? И не все они радиоактивны или уровень радиоактивности падает быстро за короткий срок.. реакторное серебро уже через 5-10 лет отстоя вполне можно использовать в промышленности..
Про рынок радиофармпрепаратов говорить не буду не поймете...но это тоже многомиллиардный рынок..
PS Для Мали или Камеруна постройка с панелек СЭС это технологический рывок для Украины отказ от АЭС и постройка с китайских панелек примитивной СЭС это деградация..но что ожидать от жертв ЗНО((... Эти зеленые еще бы понимали что все наши СЭС живут пока есть реакторы АЭС та же Германия с ее СЭС крепко присосалась кабелями к атомным реакторам Франции их там более 50 штук реакторов АЭС.. ПЯТЬДЕСЯТ+ французы что идиоты да?
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:40

Re: Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...

  summacut написав:А можно побудувать АЭС за 5$ за кВт установленной мощности и те же 6$ реальной. Но вот только после побудовы СЭС придется еще побудувать замещающую ТЭС сравнимой мощности, ибо главный недостаток СЭС - отсутствие стабильности в генерации.

Срок службы СЭС и АЭС забыли .....реактор АЭС это 50+ лет плюс еще минимум 25+ лет продолжение срока работы..А СЭС 15-20 лет максимум и панели не восстановить привет помойка. Даже если себестоимость 1Вт СЭС - 5 уе и 1Вт АЭС 5 уе, то за время работы АЭС надо построить/снести и опять построить ЧЕТЫРЕ СЭС...То есть инвестировать минимум в ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ.
И как я выше писал считаете только электроэнергию почему то упустив выработку тепловой энергии АЭС, и это еще без стоимости изотопов производимых в реакторе.
Так же забыли посчитать что АЭС работает 24 часа/сутки а СЭС не более 12 часов а реально тучи там, снег и того меньше..Так что из срока работы СЭС в 15 лет вычтите минимум половину ибо это ночь, а в реальности 2/3 времени на простои.. фактически СЭС РЕАЛЬНО работает не более 5 лет из 15 эксплуатационных, против 75+ лет работы блока АЭС...
Джон
 
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