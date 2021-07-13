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Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 07:31
На днях случилась оказия.
Снимаю 10К баксов с евросчета в кассе привата. Заранее заказал, все как полжено. Деньги достали с сейфа, кинули в счетную машинку, пару раз поставил я роспись. Итак деньги между кассиром и мной в лотке. Я отхожу, подходит жена и мы просим положить эти же деньги ей на баксовый счет, чтобы перевести брокеру(на нее счёт с акциями открыт). Кассир берёт деньги, кидает в машинку, потом начинает просматривать купюры, находит несклько купюр с цвилью и говорит что не примет их... Я офигевший, говорю - деньги в лотке были их нико кроме вас не трогал.. кароче минут 15 ругались, пока она таки их не приняла.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:19
GALeon написав:
Alex2007 написав:....
поэтому эта бумага должна быть в состоянии, близком к идеальному.
именно так. В банках, перед тем как принять, купюры чуть ли не под микроскопом рассматривают, а затем начинается - мне не нравятся пятно, она старая, грязная и вообще мы такую не приймем
О, была бы тема, что называется. Хотел сегодня положить некоторую сумму на карту, кассир отказалась принимать две купюры. На одной обнаружился мелкий штампик, другая просто "не понравилась". Это Альфа-банк. Они и раньше не всё брали, но на этот раз купюры вообще практически идеальные, нового образца.
Думаю написать жалобу в банк и в НБУ.
И я думаю, что тема сформулирована несколько неправильно. Основная проблема не в том, что делать с поврежденными купюрами, а в том, как доказать в банке, что купюры поврежденными не являются.
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