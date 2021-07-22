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Тарифи на електрику змінять з
1 серпня: ціни, сценарії,...

Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...
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  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:07

  Прораб написав:
  _hunter написав:
  Прораб написав:Счетчики, раз уж речь зашла о них вообще, нужная вещь в адекватной среде, в воровской это все выброшенные деньги. Все равно накрутят. :mrgreen:
К примеру несмотря на установку счетчиков во всех квартирах, теперь входу следующая схема газовщиков.
25-27 числа в обязательном порядке снимаются показания, чем раньше тем лучше, или подаются фото на вайбер.
Показания проставляются в кабинете как контроль и самостоятельно проставить ты уже не имеешь возможности, окно заблокировано.
Далее с 1-5 число идет подсчет и в это же время появляется показатель "расчет" добавляя тем самым - 2-5 кубов.
В следующий месяц история повторяется, но уже свой показатель "расчет" с добавленными от нехер кубами удаляют и считают уже от меньшего (фактического) "контроль" прошлого месяца (добавляя снова) + добавленные в "расчет" нового месяца.
710 (713 удаленный "расчет"), 733 (734,81 текущий "расчет")

А на следующий от следующего месяца что происходит? -- ничего?.. :lol:
При всем при этом: оплата-то по графе "контороль" идет.
Т.е. странная какая-то "схема" выходит...


А на следующий - от меньшего "контроль" к большему "расчет", кубов становится больше как справа так и слева. На колене нарисуйте шкалу прикиньте если сложно. Все проверено, добавляется каждый раз с прошлого месяца и в текущем и кубы дробные, а не целые.
:wink:
Можете фантазировать дальше.


И что? -- еще раз: оплата идет по графе "контроль". При всем при этом: сумму для оплаты можно и самому вписать.
Если я ваши словоописания правильно понял: в разрезе года добавляется около 5-ти кубов "аванса"? -- ну ок -- переплачиваем АЖ 45 ГРИВЕН -- и забываем
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:21

  _hunter написав:И что? -- еще раз: оплата идет по графе "контроль". При всем при этом: сумму для оплаты можно и самому вписать.
Если я ваши словоописания правильно понял: в разрезе года добавляется около 5-ти кубов "аванса"? -- ну ок -- переплачиваем АЖ 45 ГРИВЕН -- и забываем

Оплата в платежке по расчетному, указал же кубы - дробные.
По вашим умозаключениям 5 в год по моим словописаниям от 2 до 5 в месяц это есть в моей цитате, которую тупо тащите за собой и типа не видите разницы. :mrgreen:
Итого на домохозяйство в год пусть по +2,5 *12*7,99 = калькулятор
Можете переплачивать сколько угодно, даже зарплату сразу переводить наперед, зачем собственно троллить если все и так ясно. В школу нужно в первый класс Ромчику. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:01

  _hunter написав:Так просто бред кто-то пишет:
  Цитрин написав:Грубо говоря бойлер к примеру потребляет 1 кВт, а счетчик считает как 2 кВт, потому что видит что по фазе бойлер потребляет 1 кВт, а по нулю 0.999 кВт. И считает эту разницу поводом удвоить учет в качестве "штрафа".

О какой, в таком случае, разнице идет разговор? -- 1 кВт по фазе пришел, тот же 1 кВт -- по нулю ушел. Разница -- 0.00кВт...


Нет. Вы не поняли суть проблемы и думаете что речь идет о банальном пробое фазы на землю. Но тут речь идет совсем о другом, уже и намекал и прямо об этом Вам говорил, но как об стену горохом :(

Речь идет о небольшой разнице токов по фазовому и нулевому проводам проходящими через счетчик. В старых счетчиках разница в токах не влияла на учет, счетчик учитывал только реально потребленный с фазы ток. Поэтому на старых счетчиках такой фокус не работал, они всегда считали реальное потребление.

В новых счетчиках ток измеряется по двум проводам и в случае несоответствия вспыхивает светодиод ошибки и учет увеличивается в два раза от максимального из токов. На светодиод ошибки как правило никто внимания не обращает.

Теперь откуда берется разница токов между фазовым и нулевым проводом. Бойлер подключается тремя проводами - Фаза, Ноль, Земля. Ноль и Земля соединяются возле счетчика. На стороне бойлера есть вторая Земля - это водопроводная труба, которая связана с корпусом бойлера к которому подключена и клемма Земля вилки. Таким образом ноль бойлера оказывается соединен как с нулем счетчика через клемму Ноль вилки, так и с землей трубы через клемму Земли и земляной провод от счетчика до бойлера.

Новые счетчики за счет этого видят небольшую разницу токов, включают ошибку и начисляют потребление в два раза больше от максимального из двух токов (не все).


Тестировал свой счетчик - реактивку при PF>50% он вроде не учитывает (в пределах заявленной погрешности), но включает ошибку разницы токов где-то на 30 сек при резкой смене нагрузки или при слишком слабой нагрузке.


Кроме этого слышал есть еще один фактор для накрутки. Учет в счетчике ведется микросхемой для измерения среднеквадратического значения тока, рабочая полоса частот которой имеет свои ограничения. За счет этого при импульсном потреблении возможны завышенные результаты измерения тока. Так ли это - нужно смотреть конкретную схему счетчика, используемой микросхемы, разбираться и тестировать. Теоретически завышение за счет импульсного потребления тоже вполне возможно, все зависит от реализации.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:55

  _hunter написав:Где, кстати, 5-й вариант: подключены фаза и земля, 0 -- отключен? :lol:


Да без проблем:

5) подключена только клемма фазы и земли = бойлер не работает, потребления нет

Бойлер будет работать только когда подключены фаза и ноль, в остальных случаях он не работает и потребления нет.

Причем подключение защитной земли приводит к завышению показаний счетчика в 2 раза, относительно реального потребления по контрольному счетчику.

Надеюсь теперь дошло о чем шла речь? :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:29

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Так просто бред кто-то пишет:
  Цитрин написав:Грубо говоря бойлер к примеру потребляет 1 кВт, а счетчик считает как 2 кВт, потому что видит что по фазе бойлер потребляет 1 кВт, а по нулю 0.999 кВт. И считает эту разницу поводом удвоить учет в качестве "штрафа".

О какой, в таком случае, разнице идет разговор? -- 1 кВт по фазе пришел, тот же 1 кВт -- по нулю ушел. Разница -- 0.00кВт...


Нет. Вы не поняли суть проблемы и думаете что речь идет о банальном пробое фазы на землю. Но тут речь идет совсем о другом, уже и намекал и прямо об этом Вам говорил, но как об стену горохом :(

Речь идет о небольшой разнице токов по фазовому и нулевому проводам проходящими через счетчик. В старых счетчиках разница в токах не влияла на учет, счетчик учитывал только реально потребленный с фазы ток. Поэтому на старых счетчиках такой фокус не работал, они всегда считали реальное потребление.

В новых счетчиках ток измеряется по двум проводам и в случае несоответствия вспыхивает светодиод ошибки и учет увеличивается в два раза от максимального из токов. На светодиод ошибки как правило никто внимания не обращает.
...

Еще раз: надеюсь в последний раз. "небольшая разница токов" называется пробой. И такие электроприборы эксплуатировать запрещено. И если бы этот бойлер был подключен по правилам -- после УЗО -- это бы УЗО постоянно выбивало.
Так что хватит теребить счетчик -- он "ни в чем не виноват".

Теперь касательно бреда "и учет увеличивается в два раза от максимального из токов" -- хоть какие-то подтверждения этих слов можно увидеть?
Потому как учет идет _только_ по фазе.
https://www.elektrik-kiev.com/voprosy-e ... -nik-2102/
http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&p=268687
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:31

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Где, кстати, 5-й вариант: подключены фаза и земля, 0 -- отключен? :lol:


Да без проблем:

5) подключена только клемма фазы и земли = бойлер не работает, потребления нет

Бойлер будет работать только когда подключены фаза и ноль, в остальных случаях он не работает и потребления нет.

Причем подключение защитной земли приводит к завышению показаний счетчика в 2 раза, относительно реального потребления по контрольному счетчику.

Надеюсь теперь дошло о чем шла речь? :)

Не-не-не :lol: -- не нужно из головы придумывать сейчас: берем токовые клещи и меряем. Потому как в случае "и потребления нет" -- то и той мифической разницы "по нулю" нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:17

Re: Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,.

В старых домах, где в вашей розетке, в вашей квартире, ноль может браться от соседа, а счетчики у всех установили двухэлементные, когда вы включаете в такую розетку электроприбор, его потребление будет учтено как вашим счетчиком, так и счетчиком соседа. Поэтому и возникают жалобы.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:55

Re: Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,.

Кстати подскажите как рассчитывается транспорт за газ, а то плачу летом в пару раз больше чем за сам газ.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:58

  wild2006 написав:Кстати подскажите как рассчитывается транспорт за газ, а то плачу летом в пару раз больше чем за сам газ.

потребление за прошлый год\12*транспортировку
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:03

  Прораб написав:
  _hunter написав:И что? -- еще раз: оплата идет по графе "контроль". При всем при этом: сумму для оплаты можно и самому вписать.
Если я ваши словоописания правильно понял: в разрезе года добавляется около 5-ти кубов "аванса"? -- ну ок -- переплачиваем АЖ 45 ГРИВЕН -- и забываем

Оплата в платежке по расчетному, указал же кубы - дробные.
По вашим умозаключениям 5 в год по моим словописаниям от 2 до 5 в месяц это есть в моей цитате, которую тупо тащите за собой и типа не видите разницы. :mrgreen:
Итого на домохозяйство в год пусть по +2,5 *12*7,99 = калькулятор
Можете переплачивать сколько угодно, даже зарплату сразу переводить наперед, зачем собственно троллить если все и так ясно. В школу нужно в первый класс Ромчику. :mrgreen:

В платежку можно самому вписать какую угодно сумму. Что дробность кубов меняет -- вообще не понятно: вы дроби умножать не умеете.
В той цитате описана ситуация за один месяц и намек на следующий.
Если у вас есть все данные -- просто приведите табличку из двух столбцов за 12 месяцев:
"показания счетчика на 1-е число"|"нарисованные газовщиками показания"
и все сразу станет ясно
_hunter
 
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