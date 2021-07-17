Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 23 липня.
Дивися повний текст «Тарифна» комісія оштрафувала Львівгаз на 425 тисяч гривень.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:29
«Тарифна» комісія оштрафувала Львівгаз на 425 тисяч гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Тарифна» комісія оштрафувала Львівгаз на 425 тисяч гривень.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:29
все облгазы вытирают ноги об НКРЭКУ, который 2 года не может добиться от них исполнения собственных решений... может быть пора уже отзывать у них лицензии на поставки газ?...
Додано: Нед 25 лип, 2021 10:54
Re: «Тарифна» комісія оштрафувала Львівгаз на 425 тисяч грив
425 тис. грн. штрафа--- это в пределах зарплаты и премии руководителя сей конторы за месяц...
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