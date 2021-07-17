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«Тарифна» комісія оштрафувала
Львівгаз на 425 тисяч гривень

«Тарифна» комісія оштрафувала Львівгаз на 425 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:29

«Тарифна» комісія оштрафувала Львівгаз на 425 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 23 липня.

Дивися повний текст «Тарифна» комісія оштрафувала Львівгаз на 425 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:29

все облгазы вытирают ноги об НКРЭКУ, который 2 года не может добиться от них исполнения собственных решений... может быть пора уже отзывать у них лицензии на поставки газ?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 10:54

Re: «Тарифна» комісія оштрафувала Львівгаз на 425 тисяч грив

425 тис. грн. штрафа--- это в пределах зарплаты и премии руководителя сей конторы за месяц...
Джон
 
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