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71% українських роботодавців
готові перейти на 4-денний...

71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:13

  Yuri_Z написав:safonovstanislav
Можно работать хоть по 20 часов в сутки, тут уже вопрос какая будет продуктивность и на сколько с таким темпом хватить человека...

Там же, если оплата за час, то есть надзиратели, которые штрафанут, и считай работал бесплатно. Если в поле ягоды собирать, меньше соберёшь, меньше денег получишь.

Это в Украине, самый крупный работодатель страны (государство), приучил, что на работе нужно отсидеть время, а эффективность не имеет значения. Целое поколение профессиональных сапёров, пасьянсеров и марафонцев по просмотру сериалов.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:47

  moveton написав:
  Вадим Жураковский написав:Вот именно, в наших реалиях так и есть. Основная причина смены работы моих знакомых, это как раз такая схема, когда делают меньше рабочих дней (2 дня в неделю), но объем же остается тот же.

Смены работы - это, я надеюсь, что переходят на работу, где за те же деньги меньше рабочих дней, но такой же объём работы? Что деньги платят не за время, а за результат - это выглядит логичным. Что разрешено для этого меньше на работе сидеть - отлично. Раньше было много жалоб, что делать нечего, а уйти с рабочего места нельзя.

вы бухгалтер в одном лице (это пример), была з/п 20 тыс., стала 10 тыс., объемы приход/расход/обороты .... те же за месяц. Просто в эти два дня ты будешь до часу ночи работать, поэтому в часах, по факту, у тебя на работу уходит столько же времени как и раньше, но з/п теперь у тебя в 2 раза меньше. По факту тебе должны по сдельной форме оплаты труда, а оплачивают в рамках повременной, хотя никто не учитывает твои реальные часы работы.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:54

Re: 71% українських роботодавців готові перейти на 4-денний.

хотя для некоторых работодателей, возможно, это возможность оптимизировать свои затраты, когда по документах будет меньше рабочих дней и меньше налоговых отчислений, а по факту будут платить в черную. Не знаю, возможна такая схема на практике или нет, но в голову такая мысль приходит.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:57

Никто не станет платить вам больше,если можно платить меньше или столь ко же:))))
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:17

  Вадим Жураковский написав:хотя для некоторых работодателей, возможно, это возможность оптимизировать свои затраты, когда по документах будет меньше рабочих дней и меньше налоговых отчислений, а по факту будут платить в черную. Не знаю, возможна такая схема на практике или нет, но в голову такая мысль приходит.

Работодатель же не за дни налоги платит. Только если ставка была околоминимальной, тогда ему есть смысл переводить работника на полставки, а требовать с него столько же. Говорят, что по такой схеме у нас средняя ЗП от поднятия минимальной и растёт. Но таки да, не тянешь повышенные требования к эффективности - увольняйся. У нас не Япония, культуры лояльности между работником и работодателем нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:32

платят многие по документам минималку, остальное в конвертах.
можно сделать и по закону, тогда не задаём вопросов при покупке - не хрена себе цена....
После карантина - или умерли - или перешли даже на 7 дневку.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:57

Только нечего потом звонить своими входящими, котгда люди не работают.
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