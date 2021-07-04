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Skoda готує появу нового бюджетного кросовера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лип, 2021 07:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє TimesNowNews.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 07:26
"на ринок Індії"- і нашо воно нам треба знати?
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