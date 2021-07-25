Відповідний закон напередодні оприлюднено в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".
Дивися повний текст Українці можуть отримати гарантію на товар через інтернет — набрав чинності закон.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 11:41
Українці можуть отримати гарантію на товар через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці можуть отримати гарантію на товар через інтернет — набрав чинності закон.
Додано: Пон 26 лип, 2021 11:41
РРО отменяются?
Они трепались что рро и чеки очень необходимы, потому что на гарантии обманывают.
Крестик снять или штаны надеть?
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