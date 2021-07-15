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Українці вже можуть
поїхати в 14 країн Європи

Українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:16

Українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з рекомендацією Ради ЄС одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців.

Дивися повний текст Українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 11:16

Конечно могут поехать, в чем вопрос...
А вопрос в условиях въезда!
Пока еще не тенденция, но информация к размышлению: https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7125901/
Radon
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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