Станом на 1 липня 2021 року загальна сума вкладів склала 629,4 млрд грн.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:58
Українці збільшили вклади в банках
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Дивися повний текст Українці збільшили вклади в банках.
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