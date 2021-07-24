Долар на торгах подешевшав б значно більше, якби не активна протидія просіданню валюти з боку Нацбанку.
Дивися повний текст Міжбанк: долар знову подешевшав, і до чого тут Нацбанк.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:26
Міжбанк: долар знову подешевшав, і до чого тут Нацбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: долар знову подешевшав, і до чого тут Нацбанк.
Додано: Вів 27 лип, 2021 18:40
Re: Міжбанк: долар знову подешевшав, і до чого тут Нацбанк
Умные люди говорят, что выше 26.5 покупать бакс смысла нет
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