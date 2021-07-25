|
|
|
Минулого тижня експорт електроенергії склав 73,7...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня експорт електроенергії склав 73,7 млн кВт-год, імпорт не здійснювався.
Дивися повний текст Минулого тижня експорт електроенергії склав 73,7 мільйона кВт-год
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94704
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 28 лип, 2021 08:57
А по чем то хоть продавали? По 3,4 как за опт?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3737
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 730 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|138
|
|
|8
|665
|
|
|0
|110
|
Вів 27 лип, 2021 08:08
R2
|