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Минулого тижня експорт
електроенергії склав 73,7...

Минулого тижня експорт електроенергії склав 73,7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:56

Минулого тижня експорт електроенергії склав 73,7...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня експорт електроенергії склав 73,7 млн кВт-год, імпорт не здійснювався.

Дивися повний текст Минулого тижня експорт електроенергії склав 73,7 мільйона кВт-год.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:57

А по чем то хоть продавали? По 3,4 как за опт?
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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