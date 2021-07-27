Ринкова вартість розробника сервісу для вивчення мов Duolingo склала $3,66 млрд відповідно до ціни розміщення цінних паперів компанії в ході IPO.
Дивися повний текст Мовний сервіс Duolingo оцінили в $3,66 млрд у ході IPO.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27
Мовний сервіс Duolingo оцінили в $3,66 млрд у ході IPO
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Дивися повний текст Мовний сервіс Duolingo оцінили в $3,66 млрд у ході IPO.
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