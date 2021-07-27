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Мовний сервіс Duolingo оцінили
в $3,66 млрд у ході IPO

Мовний сервіс Duolingo оцінили в $3,66 млрд у ході IPO
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27

Мовний сервіс Duolingo оцінили в $3,66 млрд у ході IPO

Пропонуємо до обговорення:
Ринкова вартість розробника сервісу для вивчення мов Duolingo склала $3,66 млрд відповідно до ціни розміщення цінних паперів компанії в ході IPO.

Дивися повний текст Мовний сервіс Duolingo оцінили в $3,66 млрд у ході IPO.
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