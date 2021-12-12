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Податкова амністія: які активи
можуть бути задекларовані

Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:03

  flyman написав:тема гамністії набуває нової сюжетної лінії
https://news.finance.ua/ua/news/-/505155/ministr-finansiv-rozpoviv-chym-zakinchytsya-podatkova-amnistiya


Хочу побачити, як вони самі на себе полюватимуть
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