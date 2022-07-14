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Податкова амністія: які активи
можуть бути задекларовані

Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 21:19

Я готов отчитаться за каждый доллар,

  moveton написав:И если он до 400к принимает без справок, это наводит на мысли, что и сам он на тело справок не даст.

Я готов отчитаться за каждый доллар, но не спрашивайте меня, как я заработал первый миллион.
Генри Форд.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:29

Re: Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

З'явилось повідомлення, що податковий комітет ВР схвалив рішення продовжити амністію до 1 березня 2023 року
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:46

Re: Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

хорошая новость
но в принципе уже пох
вот если бе периоды сменили...
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:52

  cohan написав:хорошая новость
но в принципе уже пох
вот если бе периоды сменили...


Какие периоды, о чём речь?
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