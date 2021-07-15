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Банки можуть не віддавати
депозити вкладникам через...

Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:09

Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через...

Пропонуємо до обговорення:
Банки мають право не повертати депозит вкладнику через проблеми, пов’язані з фінансовим моніторингом.

Дивися повний текст Банки можуть не віддавати депозити вкладникам через фінмоніторинг — НБУ.
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:09

тогда никто не будет ложить деньги на депозит в украинские банки - супер ))
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Модератори: Ірина_, Модератор

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