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Киянам проведуть перерахунок
за опалення місць...

Киянам проведуть перерахунок за опалення місць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:03

Киянам проведуть перерахунок за опалення місць...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет (АМКУ) зобов'язав комунальне підприємство "Київтеплоенерго" провести перерахунок вартості опалення місць загального користування в житлових будинках.

Дивися повний текст Киянам проведуть перерахунок за опалення місць загального користування в житлових будинках.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:04

Це взагалі нормально заднім числом щось міняти? Не кажучи вже про те, що Н А К А З
31.10.2006 N 359 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
N 315 ( z1502-18 ) від 22.11.2018
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:19

Ха, і згідно цього перерахунку намалювались борги у 99% споживачів.
Доречі ці борги вже у особистих кабінетах.
lov2108
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