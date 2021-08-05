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В Україні можна буде
розплачуватися за покупки...

В Україні можна буде розплачуватися за покупки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:04

В Україні можна буде розплачуватися за покупки...

Пропонуємо до обговорення:
Також власники кріптоактівов зможуть легально обміняти їх або задекларувати.

Дивися повний текст В Україні можна буде розплачуватися за покупки біткойнами, - заступник голови Мінцифри.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:14

Депутаты криптовалютчики придумали под себя закон.Очевидно и понятно.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 08:40

  sena_2008atp написав:Депутаты криптовалютчики придумали под себя закон.Очевидно и понятно.


Не совсем под себя - а для всех.
Только самим себе закон будет не писан как обычно, а дотянуться до криптовалютного матраса пересичного - самое оно.

Хотят и сюда протянуть свои руки.
Не за бесплатно же они собираются предоставлять свои " гарантії для покупців криптовалют".
Крайне сомнительные "гарантии" от объекта с бандитскими повадками. :?
Alex2007
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