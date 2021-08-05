Також власники кріптоактівов зможуть легально обміняти їх або задекларувати.
Дивися повний текст В Україні можна буде розплачуватися за покупки біткойнами, - заступник голови Мінцифри.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 08:04
В Україні можна буде розплачуватися за покупки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можна буде розплачуватися за покупки біткойнами, - заступник голови Мінцифри.
Додано: Пон 09 сер, 2021 08:14
Депутаты криптовалютчики придумали под себя закон.Очевидно и понятно.
Додано: Пон 09 сер, 2021 08:40
Не совсем под себя - а для всех.
Только самим себе закон будет не писан как обычно, а дотянуться до криптовалютного матраса пересичного - самое оно.
Хотят и сюда протянуть свои руки.
Не за бесплатно же они собираются предоставлять свои " гарантії для покупців криптовалют".
Крайне сомнительные "гарантии" от объекта с бандитскими повадками.
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