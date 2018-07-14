RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Есть идея. Не знаю
как реализовать

Есть идея. Не знаю как реализовать
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:05

Есть идея. Не знаю как реализовать

Есть идея. Не знаю как реализовать.
Прикупить пахотной земли га 80-100. И в аренду. Как на праКПП тике воплотить?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6873
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:09

  Investor_K написав:Есть идея. Не знаю как реализовать.
Прикупить пахотной земли га 80-100. И в аренду. Как на праКПП тике воплотить?
Вже добрий рік моніторю це питання ( з уточненням до 10 га)
Висновок наступний
Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25105
З нами з: 15.01.09
Подякував: 227 раз.
Подякували: 2742 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно...

Все, як в нерухомості))
В Рясному і Винниках - дешево, але і оренда смішна і перепродати з нормальним наваром - нема кому))

А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то.... :wink: :idea: ...але ж то треба пахати, як тато Карло :mrgreen: - а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1625
З нами з: 18.03.21
Подякував: 43 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:38

  Успіх написав:А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то.... :wink: :idea: ...але ж то треба пахати, як тато Карло :mrgreen: - а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...

присказка старая:
"три способа потерять деньги:
самый быстрый - скачки
самый приятный - женщины
самый надежный - сельское хоз-во"

как и в любом бизнесе - если сейчас кто-то решил вложить деньги, типа сейчас не буду ничего делать, деньги сами будут капать (типа нынешних инвесторов в землю) - то очень быстро останетесь без денег.

надо быть в теме, и достаточно плотно

а по поводу пассивного дохода - большой доход только активный, в нынешней ситуации хотя бы сохранить сбережения;) разве что вам дядя оставит в наследство 1 млн уе :mrgreen:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 15 сер, 2021 13:41, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 29.09.19
Подякував: 144 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то.
Люба робота - це робота(для пшениці/соняшнику треба 100+га + нормальний агроном + комбайн+трактор+вантажівка+ті хто буде це обслуговувати..)
Пошуки халяви - це дармо втрачений час.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25105
З нами з: 15.01.09
Подякував: 227 раз.
Подякували: 2742 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:46

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно...

Все, як в нерухомості))
В Рясному і Винниках - дешево, але і оренда смішна і перепродати з нормальним наваром - нема кому))

А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то.... :wink: :idea: ...але ж то треба пахати, як тато Карло :mrgreen: - а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...

Пахать влом
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6873
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 13:48

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно...

Все, як в нерухомості))
В Рясному і Винниках - дешево, але і оренда смішна і перепродати з нормальним наваром - нема кому))

А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то.... :wink: :idea: ...але ж то треба пахати, як тато Карло :mrgreen: - а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...

Пахать влом

тогда надо лежать под пальмой и ждать, когда упадет банан...
Shaman
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 29.09.19
Подякував: 144 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 23:14

в аренду сдавать нельзя-землю истощат и бросят
те выведут из оборота как деградирующую
pavel12095
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 20.04.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
[Мечта идиота] Кредитное плечо имеет смысл? Опыт есть? 1, 2, 3, 4
proftpd66 » Суб 14 лип, 2018 10:26
30 9027
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 01:00
proftpd66
Подскажите! Есть деньги на покупку жилья. Ждать или покупат 1, 2, 3, 4, 5
Anonymous » Сер 23 тра, 2012 14:12
42 19394
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2012 11:23
vyacheslav_fomenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22919)
04.10.2021 00:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.