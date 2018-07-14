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Есть идея. Не знаю как реализовать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 сер, 2021 13:05
Есть идея. Не знаю как реализовать.
Прикупить пахотной земли га 80-100. И в аренду. Как на праКПП тике воплотить?
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Investor_K
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:09
Investor_K написав:
Есть идея. Не знаю как реализовать.
Прикупить пахотной земли га 80-100. И в аренду. Как на праКПП тике воплотить?
Вже добрий рік моніторю це питання ( з уточненням до 10 га)
Висновок наступний
Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно....
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budivelnik
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:20
budivelnik написав:
Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно...
Все, як в нерухомості))
В Рясному і Винниках - дешево, але і оренда смішна і перепродати з нормальним наваром - нема кому))
А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то....
...але ж то треба пахати, як тато Карло
- а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:38
Успіх написав:
А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то....
...але ж то треба пахати, як тато Карло
- а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...
присказка старая:
"три способа потерять деньги:
самый быстрый - скачки
самый приятный - женщины
самый надежный - сельское хоз-во"
как и в любом бизнесе - если сейчас кто-то решил вложить деньги, типа сейчас не буду ничего делать, деньги сами будут капать (типа нынешних инвесторов в землю) - то очень быстро останетесь без денег.
надо быть в теме, и достаточно плотно
а по поводу пассивного дохода - большой доход только активный, в нынешней ситуации хотя бы сохранить сбережения;) разве что вам дядя оставит в наследство 1 млн уе
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 15 сер, 2021 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:39
Успіх написав:
А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то.
Люба робота - це робота(для пшениці/соняшнику треба 100+га + нормальний агроном + комбайн+трактор+вантажівка+ті хто буде це обслуговувати..)
Пошуки халяви - це дармо втрачений час.
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budivelnik
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:46
Успіх написав: budivelnik написав:
Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно...
Все, як в нерухомості))
В Рясному і Винниках - дешево, але і оренда смішна і перепродати з нормальним наваром - нема кому))
А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то....
...але ж то треба пахати, як тато Карло
- а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...
Пахать влом
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Investor_K
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Додано: Нед 15 сер, 2021 13:48
Investor_K написав: Успіх написав: budivelnik написав:
Те що вже використовується(тобто легко здати в оренду,або організовувати виробництво самому) - дуже дорого
Те що дешево - нафіг не потрібно...
Все, як в нерухомості))
В Рясному і Винниках - дешево, але і оренда смішна і перепродати з нормальним наваром - нема кому))
А от якщо земельки прикупити для себе і самому вирощувати пшеницю/соняшник/цукровий буряк, то....
...але ж то треба пахати, як тато Карло
- а ми тут шукаємо пасивного/НАПІВ-пасивного доходу))
А його щось, чим раз, тим все менше і менше...
Пахать влом
тогда надо лежать под пальмой и ждать, когда упадет банан...
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Shaman
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Додано: Нед 03 жов, 2021 23:14
в аренду сдавать нельзя-землю истощат и бросят
те выведут из оборота как деградирующую
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