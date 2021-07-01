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У Інтерпайпі Пінчука заявили, що компанію змушують піти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:41
Пропонуємо до обговорення:
В українській промисловій компанії Інтерпайп бізнесмена Віктора Пінчука вважають, що її змушують піти з ринку труб США шляхом введення останнім часом ряду обмежень на поставки продукції в цю країну.
Дивися повний текст У Інтерпайпі Пінчука заявили, що компанію змушують піти з ринку труб США
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R2
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Додано: Вів 17 сер, 2021 14:41
Припал не к тому источнику силы. Вместо Хилари теперь Джо. Ничего, поправит по бизнесу))
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astatempo
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Додано: Вів 17 сер, 2021 15:44
Интерпайп не пинчука а сворованые у нас заводы которые будут репреватизированы. И за отрезанную голову Гонгадзе тоже надо отвечать.
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l4567
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:18
Там своих мацаедов хватает))
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rapyd777
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:58
..вот такие они вот - "стратегические партнеры"!!: в моджахедов готовы были вливать 1 трлн своих гнилых бумажек с "портретами президентов и филантропов", а "партнерам и союзникам" - обертку от "сникерса" скомканную и ржавые хамви впридачу.. теперь "дружба" станет еще более платонической, не в деньгах ведь дело, да Джо??..
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maestro71
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:23
maestro71 - если бумажки гнилые то в чем собственно проблема ?
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sitramotek
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:33
Значит там своих производителей теперь хватает, нормальный процесс
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petrenko_olvas
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