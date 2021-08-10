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«Укрзалізниця» направить кошти
від підвищення тарифів на...

«Укрзалізниця» направить кошти від підвищення тарифів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 07:06

«Укрзалізниця» направить кошти від підвищення тарифів на...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення тарифів на вантажоперевезення АТ "Укрзалізниця" (УЗ), які відбулося 17 серпня, дозволить компанії відновити залізничну інфраструктуру, заявив і. о. голови правління УЗ Олександр Камишин.

Дивися повний текст «Укрзалізниця» направить кошти від підвищення тарифів на ремонт інфраструктури.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 07:06

А после предыдущих повышений тарифа куда уз направляла средства?
Наивно и смешно.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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