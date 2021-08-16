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Що можна було купити на 100
гривень у 1996 році, а що...

Що можна було купити на 100 гривень у 1996 році, а що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 08:16

Що можна було купити на 100 гривень у 1996 році, а що...

Пропонуємо до обговорення:
Українська гривня з'явилася в 1996 році і з тих пір вона пережила кілька економічних криз, інфляції і девальвації.

Дивися повний текст Що можна було купити на 100 гривень у 1996 році, а що можна зараз.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 08:16

За 25 років гривня девальвувала в середньому на 4500%. А зп відносно девальвації збільшилась в ідеалі майже в два рази. Реально ж відсотків на 70%.
zarturags
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 08:22

Чому тоді курс гривні зараз 26, а не 60?
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 08:33

ricardo Тому що політика. Все-таки НБУ регулює, бо не дарма вони Смолія на якогось зелюка змінили. Інакше б за 30-40 вже точно був би бакс, а зеленим менше всіх хочеться майданів. А так, як в телевізорі - роблять вигляд, що в країні все відносно нормально і гіперболізують досягнення нинішньої влади.
zarturags
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