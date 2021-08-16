Українська гривня з'явилася в 1996 році і з тих пір вона пережила кілька економічних криз, інфляції і девальвації.
Дивися повний текст Що можна було купити на 100 гривень у 1996 році, а що можна зараз.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 сер, 2021 08:16
Що можна було купити на 100 гривень у 1996 році, а що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що можна було купити на 100 гривень у 1996 році, а що можна зараз.
Додано: Вів 24 сер, 2021 08:16
За 25 років гривня девальвувала в середньому на 4500%. А зп відносно девальвації збільшилась в ідеалі майже в два рази. Реально ж відсотків на 70%.
Додано: Вів 24 сер, 2021 08:33
ricardo Тому що політика. Все-таки НБУ регулює, бо не дарма вони Смолія на якогось зелюка змінили. Інакше б за 30-40 вже точно був би бакс, а зеленим менше всіх хочеться майданів. А так, як в телевізорі - роблять вигляд, що в країні все відносно нормально і гіперболізують досягнення нинішньої влади.
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|