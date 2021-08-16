Судячи по інфографіці зарплата зросла в 110 разів.
Ціни зросли в 40-50 разів.
Ми як мінімум в 2 рази стали краще жити.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 14:28
Судячи по інфографіці зарплата зросла в 110 разів.
Ціни зросли в 40-50 разів.
Ми як мінімум в 2 рази стали краще жити.
Додано: Вів 24 сер, 2021 15:34
Re: Що можна було купити на 100 гривень у 1996 році, а що...
В 1996 ваще была 100 грн купюра?
Додано: Вів 24 сер, 2021 22:46
Если верить
Додано: Вів 24 сер, 2021 23:00
гипердевальвация и гиперинфляция у нас уже вряд ли когда-либо будет. Период дичайшего украинского капитализма и первичного накопления капитала осталась в 90-х годах. А вполне возможные в будущем девальвации х2, даже х5, это мелочи по сравнению с серединой 90-х.
Додано: Вів 24 сер, 2021 23:40
Ой, я бы не зарекался. Скажем, в 1980м все радовались олимпиаде в Москве и прочим достижениям СССР и только очень дальновидные люди могли всерьёз ожидать того, что произошло всего через 11 лет.
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