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Нова версія Tesla Model Y
зможе проїжджати 640 км без...

Нова версія Tesla Model Y зможе проїжджати 640 км без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 11:10

Нова версія Tesla Model Y зможе проїжджати 640 км без...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє The Driven, компанія Tesla готує до випуску нову версію кросовера Model Y зі значно збільшеною дальністю ходу. Версія з умовною назвою Super Long Range повинна проїжджати без підзарядки до 640 км.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 11:10

Интересно. Когда народ будет сгорать в авто живцами, спрос на это мракобесие поубавится?
- Во время возгорания мужчина изначально не мог выйти из машины, поскольку электронная система блокировки дверей вышла из строя -
- погиб в Tesla Model S, потому что его не смогли извлечь из загоревшегося электромобиля, у которого после столкновения отказали выдвижные дверные ручки. -
- сгорел заживо в салоне, откуда он не смог выбраться из-за простейшей причины – транспортное средство по каким-то причинам заблокировало все двери, а открыть их можно только при помощи бортового компьютера, однако такой из-за воспламенения машины сразу же перестал работать. -

Любое повреждение аккумуляторов приводит к мгновенной утилизации всего агрегата. И электроника в этот момент не работает. Хоть бери, да ломом дверь открывай.
p_a_l
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