Нова версія Tesla Model Y зможе проїжджати 640 км без...

Додано: Вів 24 сер, 2021 11:10
Интересно. Когда народ будет сгорать в авто живцами, спрос на это мракобесие поубавится?
- Во время возгорания мужчина изначально не мог выйти из машины, поскольку электронная система блокировки дверей вышла из строя -
- погиб в Tesla Model S, потому что его не смогли извлечь из загоревшегося электромобиля, у которого после столкновения отказали выдвижные дверные ручки. -
- сгорел заживо в салоне, откуда он не смог выбраться из-за простейшей причины – транспортное средство по каким-то причинам заблокировало все двери, а открыть их можно только при помощи бортового компьютера, однако такой из-за воспламенения машины сразу же перестал работать. -
Любое повреждение аккумуляторов приводит к мгновенной утилизации всего агрегата. И электроника в этот момент не работает. Хоть бери, да ломом дверь открывай.