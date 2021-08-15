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Дивися повний текст Вік в IT: яким кандидатам пропонують найвищі зарплати.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 15:09
Вік в IT: яким кандидатам пропонують найвищі зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вік в IT: яким кандидатам пропонують найвищі зарплати.
Додано: Сер 25 сер, 2021 11:44
53,8 тыс. грн. - это погроммисты и топы. Обычные админы далеко не видят и 20.0 тыс. грн.
Додано: Сер 25 сер, 2021 12:13
Re: Вік в IT: яким кандидатам пропонують найвищі зарплати
А ещё бизнес и системные аналитики, проджект менеджеры, тестировщики, дизайнеры и прочие. А кто такие "обычные админы" то? Те, кто винду ставит?
Додано: Сер 25 сер, 2021 12:53
Зарплата у тех кто по трудовому кодексу гайки крутит. У кого контракт нет зарплаты - есть выплаты согласно контракта - компенсация за потраченное время(силы, здоровье и т.д.). Не сделал работу (заболел и т.д.) - остался без денег (если контракте не прописано другого). Но это компенсируется более высокими средними цифрами, так что на это соглашаются без особых раздумий.
Додано: Сер 25 сер, 2021 13:06
Платят всегда в зависимости от того какую пользу человек приносит и от востребованности. Если задачу может выполнять школьник за пиво, то какой смысл платить больше ? Ну или если человек выполняет сложную работу, но его работа приносит копейки, то тоже платить много нецелесообразно.
Додано: Сер 25 сер, 2021 13:22
Додано: Сер 25 сер, 2021 14:13
А их в трудовую так и записывают -- "слесарь-погромист 4 разряда"
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