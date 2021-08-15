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Вік в IT: яким кандидатам
пропонують найвищі зарплати

Вік в IT: яким кандидатам пропонують найвищі зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 15:09

Вік в IT: яким кандидатам пропонують найвищі зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Категорія «IT / телеком» входить в трійку найбільш затребуваних роботодавцями проф.сфер України.

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R2
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Ви цей, в "у.о." краще пишіть)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 05:28

Какая компенсация? Уже вместо зарплаты компенсация?
gal_sergey
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 11:44

53,8 тыс. грн. - это погроммисты и топы. Обычные админы далеко не видят и 20.0 тыс. грн.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:13

Re: Вік в IT: яким кандидатам пропонують найвищі зарплати

3x2x3x2 написав:53,8 тыс. грн. - это погроммисты и топы. Обычные админы далеко не видят и 20.0 тыс. грн.
А ещё бизнес и системные аналитики, проджект менеджеры, тестировщики, дизайнеры и прочие. А кто такие "обычные админы" то? Те, кто винду ставит?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 12:53

  gal_sergey написав:Какая компенсация? Уже вместо зарплаты компенсация?

Зарплата у тех кто по трудовому кодексу гайки крутит. У кого контракт нет зарплаты - есть выплаты согласно контракта - компенсация за потраченное время(силы, здоровье и т.д.). Не сделал работу (заболел и т.д.) - остался без денег (если контракте не прописано другого). Но это компенсируется более высокими средними цифрами, так что на это соглашаются без особых раздумий.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:06

  3x2x3x2 написав:53,8 тыс. грн. - это погроммисты и топы. Обычные админы далеко не видят и 20.0 тыс. грн.

Платят всегда в зависимости от того какую пользу человек приносит и от востребованности. Если задачу может выполнять школьник за пиво, то какой смысл платить больше ? Ну или если человек выполняет сложную работу, но его работа приносит копейки, то тоже платить много нецелесообразно.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 13:22

  3x2x3x2 написав:53,8 тыс. грн. - это погроммисты и топы. Обычные админы далеко не видят и 20.0 тыс. грн.

А каким боком админы относятся к программистам? Это тоже самое, если обозвать программистом человека, который на фирме картриджи меняет/заправляет.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:13

  Вадим Жураковский написав:
  3x2x3x2 написав:53,8 тыс. грн. - это погроммисты и топы. Обычные админы далеко не видят и 20.0 тыс. грн.

А каким боком админы относятся к программистам? Это тоже самое, если обозвать программистом человека, который на фирме картриджи меняет/заправляет.

А их в трудовую так и записывают -- "слесарь-погромист 4 разряда" :lol:
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