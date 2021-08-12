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Українцям нарахували податки
на квартири: на сплату без...

Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:21

Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без...

Пропонуємо до обговорення:
Українці до кінця серпня повинні заплатити податок на нерухомість, інакше податківці нарахують великі штрафи.

Дивися повний текст Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без штрафу залишилося кілька тижнів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:22

Сегодня гуляем, а завтра начнется тяжёлое похмелье... )))
122kiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:45

По правилам по месту регистрации должна до 1 июля прийти квитанция.

Может другое правило - не пришла квитанция, проблема налоговой. Почему всегда из за хреново работающих чиновников голова должна болеть у граждан ?
Igorten
 
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