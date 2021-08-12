Українці до кінця серпня повинні заплатити податок на нерухомість, інакше податківці нарахують великі штрафи.
Дивися повний текст Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без штрафу залишилося кілька тижнів.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 20:21
Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без...
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Дивися повний текст Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без штрафу залишилося кілька тижнів.
Додано: Вів 24 сер, 2021 20:45
Может другое правило - не пришла квитанция, проблема налоговой. Почему всегда из за хреново работающих чиновников голова должна болеть у граждан ?
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