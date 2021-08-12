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Українцям нарахували податки
на квартири: на сплату без...

Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:21

Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без...

Пропонуємо до обговорення:
Українці до кінця серпня повинні заплатити податок на нерухомість, інакше податківці нарахують великі штрафи.

Дивися повний текст Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без штрафу залишилося кілька тижнів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:22

Сегодня гуляем, а завтра начнется тяжёлое похмелье... )))
122kiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:45

По правилам по месту регистрации должна до 1 июля прийти квитанция.

Может другое правило - не пришла квитанция, проблема налоговой. Почему всегда из за хреново работающих чиновников голова должна болеть у граждан ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:03

  Igorten написав:Может другое правило - не пришла квитанция, проблема налоговой. Почему всегда из за хреново работающих чиновников голова должна болеть у граждан ?

Я бы сказал наоборот: чем этот налог такой особенный, что какой-то счёт высылается? На налоги по жизни был принцип, что если плательщик о нём сам не догадался, то штрафы и пени его научат быть более любопытным.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:22

  Igorten написав:
По правилам по месту регистрации должна до 1 июля прийти квитанция.

Может другое правило - не пришла квитанция, проблема налоговой. Почему всегда из за хреново работающих чиновников голова должна болеть у граждан ?

Вы вероятно никогда не сталкивались с действительностью в Украине?
1. Налоговой за бумагу и печать - никто не платит. А тем более за почтовое отправление.

2. Работа почтовых отделений регламентирована и ... из 2х заявленных дней на пересылку письмо может идти две недели.

3. А ХТО Вам сказал, что "кто-то обязан Вас уведомлять?" (информация в ЖЕКе, Кондоминимуме, у собственника жилогго фонда, что десятки лет не принят в эксплуатацию, и т.д. )


Мне приходилось иметь дело пару лет назад, когда массово отключали электричество, по причине "перевода на другого поставщика" - и сознательно закрысятничавшего платёжки как минимум за месяц, с целью "дешевле заплатить лишку". И ... разосланными уведомлениями людям, что работают неделю спустя после отключения.

При чём за подключение "новый оператор" - требовал официальную оплату по прайсу, и только после оплаты и официальной сверки.
А возможность "сверки" для 50 тысяч абонентов было ограничено 20 штуками в сутки.
Угадайте, что происходило?(калеки, неходячие, слепые и их родственники, убогие всех мастей, и ... те, кто отпросился с работы...)
И это физически в "зоне ООС"...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:51

Та да это что то я погорячился. То что в законе прописано
266.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
, так у налоговой таки более важные заботы, а почта, то да, видать как Смелянский ЗП получает так и работает, граждане должны войти в положение что почты, что налоговой ;)
Так что мальчики и девочки подписываюсь под каждым вашим словом, побег в налоговую, помогу чем могу, у меня своих дел нет, живем же в шоколаде после первого послереволюционного президента и с улыбкой на устах при втором :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 00:35

Igorten, более того, чуть дальше в НКУ написано:
"266.10. Строки сплати податку
266.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
266.10.2. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 266.7.2 пункту 266.7 цієї статті, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання."
Т.е., пока не получил извещения, штрафов не будет (хотя заплатить сам налог рано или поздно придётся). Осталось выяснить откуда свою информацию высасывал журналист.

Другой вопрос, что почта может получателя "не найти" и тогда:
"42.5. ...
У разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб платника податків, їхньою відмовою прийняти документ, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, документ вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення."
moveton
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