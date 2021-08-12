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Українцям нарахували податки
на квартири: на сплату без...

Українцям нарахували податки на квартири: на сплату без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:45

  Igorten написав:...

Вот оценка вашей работы, гнать вас нужно.

Ох юморист... -- 30 лет уже гонят-гонят -- толку только нет :lol:
Ставить на место "прогнанных" кого? -- если в "налоговой" теме каждый первый обсуждает как наворованную (ой, съэкономленную) кубышку перепрятать получше да черную зарплату не "засветить"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:53

  _hunter написав:.. если в "налоговой" теме каждый первый обсуждает как наворованную (ой, съэкономленную) кубышку перепрятать получше да черную зарплату не "засветить"...

а вы еще попробуйте честно заработать ту "кубышку", сохранить да пристроить, шоб тебя не кинули все подряд, начиная с государства.. Более того, работать "честно", когда вокруг тебя все мутят, нереально. Правила должны быть одни для всех, а у нас каждый играет по своим.
Со времен Махно ниче не поменялось
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 17:22

Если квитанцию на уплату налога не прислали, платить не нужно. Не вводите людей в заблуждение, а читайте закон внимательнее.
manadaktil75
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 18:54

  capgrant33 написав:Если не было официального уведомления и квитанции - все штрафы и пени от налоговой легко оспариваются в суде. Не будьте терпилами. Нет уведомления - нет оплаты. Проблемы налоговой - это их проблемы а не граждан.

Вы много оспорили? Я лично прошёл через это, хотя и по другому вопросу. Принцип простой: вы говорите суду - ничего не приходило, никаких документов. Налоговая - приносит какую-то непонятную распечатку из своих недр, и говорит - вот тут написано, что уведомление отправлено. Вы: эту бумагу вы напечатали сами, где доказательства, что что-то было отправлено или вручено? Суд: именем украины встановив, що боржник був повідомлений належним чином, що підтверджується наданими документами...
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 08:11

  sequence написав:
  _hunter написав:.. если в "налоговой" теме каждый первый обсуждает как наворованную (ой, съэкономленную) кубышку перепрятать получше да черную зарплату не "засветить"...

а вы еще попробуйте честно заработать ту "кубышку", сохранить да пристроить, шоб тебя не кинули все подряд, начиная с государства.. Более того, работать "честно", когда вокруг тебя все мутят, нереально. Правила должны быть одни для всех, а у нас каждый играет по своим.
Со времен Махно ниче не поменялось

Ну так про то и речь :lol: -- трудился-трудился вот такой работяга, получая черную ЗПку (честно воруя у всех граждан, ой у государства -- это ж жругое) -- тяжким трудом выбился в, например, депутаты. А тут какой-то Igorten заявляет: "неправильно ты работаешь, Дядя федор -- стандартный откат в 50% -- слишком много" :lol:
_hunter
 
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