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Затори в Києві можна зменшити на 20% за допомогою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Київські чиновники провели черговий раунд комунікацій з норвезькою компанією "Q Free" - однією з лідерів управління інтелектуальними транспортними системами, які використовуються у великих містах США та Європи.
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