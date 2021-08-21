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Зеленський дав завдання
головам ОДА: новий завод у...

Зеленський дав завдання головам ОДА: новий завод у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:11

Зеленський дав завдання головам ОДА: новий завод у...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Зеленський розповів, що, на його думку, вже зроблено на шляху розвитку України, а що слід зробити найближчим часом. Глава держави переконаний, що «рівень України вже інший».

Дивися повний текст Зеленський дав завдання головам ОДА: новий завод у кожній області.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:11

..епте!!.. наверно надо быть президентом СТРАНЫ, пару лет просидеть в кресле наивысшего исполнительного уровня, чтобы допетрить прописную истину?!... нет, вы серьезно?! - заводы ВДРУГ решили строить? - к какой следующей годовщине чего-то ?!...
maestro71
 
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