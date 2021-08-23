Для отримання членства в Євросоюзі Україна має "ще 20 років роботи", вважає президент Естонії Керсті Кальюлайд.
Дивися повний текст Глава Естонії оцінила шлях України в ЄС у 20 років.
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Додано: Сер 25 сер, 2021 16:13
Глава Естонії оцінила шлях України в ЄС у 20 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Естонії оцінила шлях України в ЄС у 20 років.
Додано: Сер 25 сер, 2021 16:13
Все верно, Украине до ЕС еще ... и мазать. Вот интересно, а существовал бы ЕС если бы он имел более 300х лет оккупации москалями и непосредственно граничил с империей зла ? Или все таки буфер из Украины и Беларуси сделал свое дело. Как так вышло что создание ЕС совпало с распадом ссср ? Совпадение ? :))
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