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Боржник погасив 15-річну
заборгованість з виплати аліментів

Боржник погасив 15-річну заборгованість з виплати аліментів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:46

Боржник погасив 15-річну заборгованість з виплати аліментів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінюст.

Дивися повний текст Боржник погасив 15-річну заборгованість з виплати аліментів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:45

Просто супер! нет слов даже давайте лучше поговорим о коронавирусе
artemsavka287
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Модератори: Ірина_, Модератор

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