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Зеленський підписав закон про
реструктуризацію боргів...

Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:30

Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекту 3508-д на сайті парламенту.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго перед «Нафтогазом».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:30

Объясните ,частнику фирташу списали 100миллиардов долга,а пересичным имеющим задолженность отключают газ.Вы,что совсем о.....?
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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