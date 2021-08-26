Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекту 3508-д на сайті парламенту.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго перед «Нафтогазом».
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:30
Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго перед «Нафтогазом».
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:30
Объясните ,частнику фирташу списали 100миллиардов долга,а пересичным имеющим задолженность отключают газ.Вы,что совсем о.....?
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