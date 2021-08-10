Про це йдеться на сайті КМДА.
Дивися повний текст В КМДА повідомили про результати впровадження електронних квитків у Києві.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:19
В КМДА повідомили про результати впровадження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В КМДА повідомили про результати впровадження електронних квитків у Києві.
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:20
Экономический эффект введения этих билетов можно оценить, сравнив приход по ним с покупкой бумажных билетов и зарплатой кондукторов за тот же период 2019 года (2020-й из-за ковида даст нехарактерную статистику).
Просто сообщить кол-во проданных билетов - это ни о чём.
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