Клієнтам необхідно подати заявку та стати комерційним клієнтом ГК «Нафтогаз України».
Дивися повний текст В «Нафтогазі» розповіли, як українці можуть зекономити 34% на виплатах за газ.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 07:08
В «Нафтогазі» розповіли, як українці можуть зекономити...
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Дивися повний текст В «Нафтогазі» розповіли, як українці можуть зекономити 34% на виплатах за газ.
Додано: Нед 29 сер, 2021 07:08
Перетягивают клиентов облгазов к себе, заманивают, сиюминутными скидками.
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