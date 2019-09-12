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Volkswagen не випускатиме
машини з механічною коробкою...

Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:09

  NetSerpent написав:Маю кілька знайомих, які все життя били себе в груди, що автомат - то для тупих блондинок, а справжні мужики завжди обирають механіку. Але після того, як вони по тій чи іншій причині почали водити авто на автоматі, то назад їх вже калачем не заманиш. ))) Це як із SSD для компа. Хто собі встановив, той на звичайний хард вже не повернеться ніколи.

Не соглашусь. Ездил на автомате- да неплохо. Но нравится мне переключение передач и это уже делаешь не задумываясь. Не понимаю, как это может напрягать. Мне нравится механика- она и надёжнее и не имеет разных ограничений.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:36

  Dear_Sir написав:Если мне озвучат стоимость ремонта (:shock: ), я просто куплю новую машину.

Самый дурацкий аргумент в пользу АКПП.
Не просто так все блондинки только на АКПП ездят.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:42

  unicdima написав:
  Dear_Sir написав:Если мне озвучат стоимость ремонта (:shock: ), я просто куплю новую машину.

Самый дурацкий аргумент в пользу АКПП.
Не просто так все блондинки только на АКПП ездят.

Это не аргумент в пользу АКПП вовсе. Персональные умозаключения о терминальной стоимости обслуживания автомобиля.

И блондинки ездят и брюнетки и брутальные мужики и орчкарики. Весь мир ездит. Вы ещё пользуетесь компакт-дисками, перебираете карбюратор и поднимаете стекло крутя ручку по кругу, потому что это надёжно :mrgreen: ?
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:23

Автомат краще для нових машин! На старих корчах автомат ненадійний і дорогий в обслуговуванні... А оскільки українці дуже люблять старі корчі, особливо американські, то автомат не для них!)))) Спочатку навчіться заробляти і купувати нові авто, а не після аварій в Оклахомі
vagosusa
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 21:56

  Dear_Sir написав:Это не аргумент в пользу АКПП вовсе. Персональные умозаключения о терминальной стоимости обслуживания автомобиля.
И блондинки ездят и брюнетки и брутальные мужики и орчкарики. Весь мир ездит. Вы ещё пользуетесь компакт-дисками, перебираете карбюратор и поднимаете стекло крутя ручку по кругу, потому что это надёжно :mrgreen: ?

И опять неуместные сравнения. И Тундра в качестве примера тоже не подходит, это машина из раньшего времени и все там делалось с запасом прочности и двигатель и коробка, мы же говорим о среднестатистической малолитражке, а в данной статье о Фольксвагене, который давно перестал быть надежной машиной, о проблемах с его ДСГ не знает только полный дилетант. Вот к примеру статья https://www.transakpp.ru/232/main/info- ... g-02e.html
Автомат имеет одно достоинство - он удобен для малоопытного водителя, если берется новый автомобиль то автомат приемлем при небольших пробегах, а так как большинство авто в Украине имеют пробеги за 200тыс и есть проблемы с обслуживанием то вопрос ремонта стоит остро. Для меня механика совсем не проблема, все на автоматизме, я даже не замечаю как переключаюсь. Чувствуя авто из механики можно получить много преимуществ, зимой внатяг я выезжаю там где многие джипы буксуют, то же с торможением двигателем, а быстрое переключение на пониженную передачу позволит обогнать и гораздо более мощное авто.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 03:02

  unicdima написав:
  Dear_Sir написав:Это не аргумент в пользу АКПП вовсе. Персональные умозаключения о терминальной стоимости обслуживания автомобиля.
И блондинки ездят и брюнетки и брутальные мужики и орчкарики. Весь мир ездит. Вы ещё пользуетесь компакт-дисками, перебираете карбюратор и поднимаете стекло крутя ручку по кругу, потому что это надёжно :mrgreen: ?

И опять неуместные сравнения. И Тундра в качестве примера тоже не подходит, это машина из раньшего времени и все там делалось с запасом прочности и двигатель и коробка, мы же говорим о среднестатистической малолитражке, а в данной статье о Фольксвагене, который давно перестал быть надежной машиной, о проблемах с его ДСГ не знает только полный дилетант. Вот к примеру статья https://www.transakpp.ru/232/main/info- ... g-02e.html
Автомат имеет одно достоинство - он удобен для малоопытного водителя, если берется новый автомобиль то автомат приемлем при небольших пробегах, а так как большинство авто в Украине имеют пробеги за 200тыс и есть проблемы с обслуживанием то вопрос ремонта стоит остро. Для меня механика совсем не проблема, все на автоматизме, я даже не замечаю как переключаюсь. Чувствуя авто из механики можно получить много преимуществ, зимой внатяг я выезжаю там где многие джипы буксуют, то же с торможением двигателем, а быстрое переключение на пониженную передачу позволит обогнать и гораздо более мощное авто.

Дык как бы и автомат позволяет переключится в ручной режим - хоть вторую врубай на 100 кмч, рванет так что голова назад отлетит, хоть по снегу ползай вперевалку как жук целый день. Все это автомат умеет. Использовал эту возможность ручного переключения пару раз, минут 10 побаловаться и всё. Меня, как малоопытного водителя с 800,000 км за рулем, автомат вполне устраивает.
П.С. Не понятно какая тунда из прошлого. Первая модель 2000 года, последняя 2021.
П.С.2 буксующие джипы - это без 4WD, это не джипы, а просто большие коробки. Ну или водитель настолько туп что забыл переключить locking differential.
Dear_Sir
 
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