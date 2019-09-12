Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою...

Додано: Сер 01 вер, 2021 21:56

Dear_Sir написав: Это не аргумент в пользу АКПП вовсе. Персональные умозаключения о терминальной стоимости обслуживания автомобиля.

И блондинки ездят и брюнетки и брутальные мужики и орчкарики. Весь мир ездит. Вы ещё пользуетесь компакт-дисками, перебираете карбюратор и поднимаете стекло крутя ручку по кругу, потому что это надёжно ? Это не аргумент в пользу АКПП вовсе. Персональные умозаключения о терминальной стоимости обслуживания автомобиля.И блондинки ездят и брюнетки и брутальные мужики и орчкарики. Весь мир ездит. Вы ещё пользуетесь компакт-дисками, перебираете карбюратор и поднимаете стекло крутя ручку по кругу, потому что это надёжно

И опять неуместные сравнения. И Тундра в качестве примера тоже не подходит, это машина из раньшего времени и все там делалось с запасом прочности и двигатель и коробка, мы же говорим о среднестатистической малолитражке, а в данной статье о Фольксвагене, который давно перестал быть надежной машиной, о проблемах с его ДСГ не знает только полный дилетант. Вот к примеру статьяАвтомат имеет одно достоинство - он удобен для малоопытного водителя, если берется новый автомобиль то автомат приемлем при небольших пробегах, а так как большинство авто в Украине имеют пробеги за 200тыс и есть проблемы с обслуживанием то вопрос ремонта стоит остро. Для меня механика совсем не проблема, все на автоматизме, я даже не замечаю как переключаюсь. Чувствуя авто из механики можно получить много преимуществ, зимой внатяг я выезжаю там где многие джипы буксуют, то же с торможением двигателем, а быстрое переключение на пониженную передачу позволит обогнать и гораздо более мощное авто.