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Дитина з обкладинки альбому групи Nirvana вимагає через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 18:19
Пропонуємо до обговорення:
Американець Спенсер Елден, фотографію якого використали для для культової обкладинки альбому Nevermind групи Nirvana, подав до суду на живих учасників групи.
Дивися повний текст Дитина з обкладинки альбому групи Nirvana вимагає через суд сотні тисяч доларів
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:19
Ну вот и вырос Спенсер Элден. И всё, чем запомнился - это фото на обложке.
На большее он не способен
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