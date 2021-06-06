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Як отримувати стабільний пасивний прибуток разом із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 18:35
Пропонуємо до обговорення:
Отримати додатковий заробіток, не докладаючи особливо зусиль, адже в цьому полягає поняття «пасивний прибуток»?
Дивися повний текст Як отримувати стабільний пасивний прибуток разом із компанією Globinc
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R2
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Додано: Вів 31 сер, 2021 18:36
Типичная пирамида)
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mrjohntaker
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:09
очередной скам появившийся полтора месяца назад
finance.ua пробивает снова дно своих рекламных статей
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vova_pochernin
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:50
"моніторинг за соцмережами «поважних осіб» у цій ніші"...уровень трейдинга Бог :)
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MByte
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:51
Смішно таке тут читати. Це ж не вконтактік
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espanol
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Додано: Сер 01 вер, 2021 12:04
Шукають лохів...
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bobo
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:30
.....
3. Перебрасываете криптовалюту на торговый счет
4. Робот грамотно объясняет почему вы проиграли все свои активы и просит пополнить счет для возможности все вернуть.
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LOKY
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:45
Авалон-2
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p_a_l
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Додано: Сер 01 вер, 2021 19:29
.. без лоха ,жизнь плоха...🤣🤣🤣...
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andreykhimich876
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