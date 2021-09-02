|
|
|
Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження подвійного громадянства для українців, які живуть за межами України, хоча нині це складне питання.
Дивися повний текст Зеленський підтримує подвійне громадянство, але нині це «складне питання»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95219
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35
так, складне питання
-
5kopiyok
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 05.11.12
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|172
|
П'ят 03 вер, 2021 08:21
yegres
|
|2
|189
|
|
|4
|346
|
Чет 02 вер, 2021 11:54
akido
|